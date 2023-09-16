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8 ilde dev operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4️0 zehir taciri yakalandı

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Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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8 ilde dev operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4️0 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 4️0 zehir taciri yakalandı” dedi.

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