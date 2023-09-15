İYİ Parti ittifak için Kılıçdaroğlu’nu bekliyor! Bomba İzmir kulisi: Ümit Özlale perşembe günü açıklanacak

"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.