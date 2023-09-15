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İYİ Parti ittifak için Kılıçdaroğlu'nu bekliyor! Bomba İzmir kulisi: Ümit Özlale perşembe günü açıklanacak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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İYİ Parti ittifak için Kılıçdaroğlu’nu bekliyor! Bomba İzmir kulisi: Ümit Özlale perşembe günü açıklanacak

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde ittifak krizi yaşanırken, Meral Akşener İstanbul ve Ankara da dahil tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. İzmir'de de Ümit Özlale'yi aday göstereceklerini söyleyen Akşener "Belki bizim adaylarımız kazanacak" çıkışını yaptı. CHP yandaşı İsmail Saymaz, Akşener'in bu açıklamalarını yorumlarken "Akşener, Özlale'nin adaylığını perşembe günü açıklayacak. İstanbul ve Ankara adaylarını ilan etmek için CHP kurultayını bekliyorlar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, yerel seçimlerde her ilde farklı adayla seçime gireceklerini ifade etti.

"İSTANBUL VE ANKARA'DA İKİ FARKLI ADAY"

Akşener partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını belirtirken İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.

"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.

"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan CHP yandaşlarından İsmail Saymaz İYİ Parti'nin atacağı adımları değerlendirirken yol haritasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ÖZLALE'NİN ADAYLIĞINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener perşembe günü Ümit Özlale'yi İzmir'den aday gösterdiklerini resmen açıklayacak. İstanbul ve Ankara adaylarını ilan etmek için CHP kurultayını bekliyorlar.

KILIÇDAROĞLU KALIRSA İYİ PARTİ İTTİFAKA GİRMEZ

Kılıçdaroğlu kalırsa İYİ Parti'nin ittifaka girmesi zor görünüyor. Bunu yaparlarsa hiçbir belediyeyi alamazlar ve baraj altına düşebilir. İYİ Parti ittifaksız seçime girerse bütün muhalefet kaybedecek.

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