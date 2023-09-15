CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cemaatle nasıl kılınır, kaç rekattır, önemi nedir? DİYANET detaylı anlatım

Cuma namazı, müminlerin manevi bir buluşma ve birlik duygusunu pekiştirdiği, toplumsal dayanışma ve birliği güçlendirdiği bir ibadettir. Cuma namazı, akıl baliğ olan ve fiziksel olarak cuma namazına katılabilecek durumda olan her Müslüman erkeğe farz-ayn olarak yüklenir. Cuma namazının kılınmasıyla işlerin durması ve alışverişin yasaklanması, Müslümanları bu kutsal ibadete odaklanmaya teşvik ederek bu özel günün manevi değerini vurgular. Cuma günü, ibadetle geçirilen bir gün olmanın ötesinde, Müslümanlar için bir yeniden doğuş ve ruhsal yenilenme fırsatı sunar.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

🤲CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ;

📍1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

📍2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

📍3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

📍4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha Suresini okuruz.

Kur'an'dan bir sure okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.