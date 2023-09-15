CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cemaatle nasıl kılınır, kaç rekattır, önemi nedir? DİYANET detaylı anlatım
Müslümanlar için cuma günü, haftanın en kutsal ve özel günlerinden biri olarak kabul edilir. Cuma, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namazın farz kılındığı bir gün olarak öne çıkar. Cuma günü, Müslümanlar için toplu bir ibadet olan cuma namazının vaktidir. Bu ibadet, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerinde özellikle vurgulanmıştır. İşte cuma namazı kılışını detaylı anlatım...
Cuma namazı, müminlerin manevi bir buluşma ve birlik duygusunu pekiştirdiği, toplumsal dayanışma ve birliği güçlendirdiği bir ibadettir. Cuma namazı, akıl baliğ olan ve fiziksel olarak cuma namazına katılabilecek durumda olan her Müslüman erkeğe farz-ayn olarak yüklenir. Cuma namazının kılınmasıyla işlerin durması ve alışverişin yasaklanması, Müslümanları bu kutsal ibadete odaklanmaya teşvik ederek bu özel günün manevi değerini vurgular. Cuma günü, ibadetle geçirilen bir gün olmanın ötesinde, Müslümanlar için bir yeniden doğuş ve ruhsal yenilenme fırsatı sunar.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
🤲CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT İLK SÜNNETİ;
📍1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatü okuruz.
📍3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
🤲CUMA NAMAZININ İKİ REKAT FARZI
📍1. Rekat
Müezzin Kamet yapar.
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sessizce Subhaneke'yi okuruz.
Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız
Uyarı: Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. Mutlaka İmama uymak ve İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.
🤲CUMA NAMAZININ DÖRT REKAT SON SÜNNETİ
📍1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
📍3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
🤲DÖRT REKAT ZUHRİ AHİR (SON ÖĞLE) NAMAZI
📍1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım zuhri ahir (son öğle) namazını kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu okuruz.
📍3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
🤲CUMA NAMAZININ İKİ REKAT SÜNNETİ (VAKTİN SÜNNETİ)
📍1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat vaktin sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
📍2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha Suresini okuruz.
Kur'an'dan bir sure okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
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