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Camide içki içip görüntülerini paylaştı! Ahlaksız adamın sözleri çileden çıkardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Camide içki içip görüntülerini paylaştı! Ahlaksız adamın sözleri çileden çıkardı

İstanbul'da kimliği belirsiz bir kişi, camide içki içtiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görenlerin kanını donduran olay sadece bununla da kalmadı. Müslümanların kutsalına ağır bir saldırı da bulunan şahıs paylaşımında "Allah ile dertleştim biraz. Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım. 3200 küsur caminin kameralarına baksınlar bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim." ifadelerini de kullandı. Olayın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı.

Reddit'te 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

REZİL SÖZLER: "ATATÜRK'E EKBER" DEDİM CESARETİMİ TOPLADIM

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 200 KAYDI İNCELESİNLER"

Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.

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