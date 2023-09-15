Bugünkü Cuma Hutbesi tam metni PDF | Cuma Hutbesinin konu ne? 15 Eylül Cuma:Ahîlik, Dürüstlük ve Merhameti Ticarete Hâkim Kılmak

Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu ve Müslümanlar için önemli bir rehberlik sunuyor. "Ahîlik: Dürüstlük ve Merhameti Ticarete Hâkim Kılmak" başlığı altında sunulan hutbe, ticaretin ve iş dünyasının içinde bulunduğu çağdaş zorluklara ve etik sorumluluklara vurgu yaparak, bu alanda yaşanan değişim ve dönüşümleri ele alıyor. Ahîlik, İslam'ın dayanışma, dürüstlük, ve yardımlaşma ilkelerini ticaret hayatına taşıyan önemli bir gelenektir.

15 EYLÜL 2023 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

📌AHÎLİK: DÜRÜSTLÜK VE MERHAMETİ TİCARETE HÂKİM KILMAK

◼Muhterem Müslümanlar!

Huzurlu ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen yüce dinimiz İslam, iş ve ticaret hayatımızda temel ilke ve esaslar belirlemiştir. İslam, her işimizde olduğu gibi ticarette de helal haram duyarlılığıyla hareket etmeyi, doğruluğu, dürüstlüğü ve merhameti şiar edinmeyi emretmiştir. Hırs ve tamahı, yalan ve hileyi, aldatma ve haksızlığı, gayrimeşru ve gayriahlaki her türlü muameleyi ise yasaklamıştır. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir."1

◼Aziz Müminler!

Mümin, ticarette sadece dünya kazancını değil, ahiret hesabını da gözetir. Haksız kazançtan, karaborsacılıktan, fırsatçılıktan, kul ve kamu hakkını ihlal etmekten uzak durur. Mümin bilir ki, inancımız ve geleneğimizde kazanç elde etmek için her yol mübah değildir. Daha çok kazanma hırsıyla insan onuru çiğnenemez. İnsanların zor durumda olmaları istismar edilemez. Bilgisizliği suistimal edilerek kişi zarara uğratılamaz, aldatılamaz.

◼Kıymetli Müslümanlar!

Mümin, servet ve malın esiri olamaz. Rızkına kimsenin hakkını bulaştıramaz. Kendisinin ve ailesinin boğazından haram lokma geçiremez. Mümin, daha fazla kazanç elde etmek için temel ihtiyaç maddelerini stoklayamaz. Arz talep dengesini bozarak bir malı değerinden fazlaya satamaz. İnsanların zorunlu ihtiyacı olan ev ve işyerini boş bırakıp fiyatları yükseltemez. Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in ضِ i-hadis را ر َل ض ر ر وَل şerifine göre kimseye kasten zarar verilemez; zarara, zararla karşılık da verilemez.2 İslam'a göre bir kişinin canına, malına ve haysiyetine zarar vermek haramdır ve büyük günahlardandır.