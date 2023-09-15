Başkan Erdoğan’dan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

2023-24 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık tatilin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ile buluştu. Yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin şahsında 81 vilayette, ilçeden köylere kadar aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem milletim adına teşekkür ediyorum.

Kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun. Üzerimde hakkı olan öğretmenlerimiz bir kez daha anıyor vefat edenlere rahmet diliyorum. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi eğitim şehitlerini de rahmet ile yad ediyorum. 6 Şubat'ta aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimize de rahmet diliyorum.

Bizden kopartılan öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. İnsanımızın gönlünü fetheden Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi'deki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak sahamız ülkemize değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılacaktır.