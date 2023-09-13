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SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA CANLI İZLE! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA CANLI İZLE! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!

Sağlık Bakanlığı 112. DHY kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı 112. dönem DHY (Doktor Hizmet Yükümlülüğü) atama sonuçları, kura çekimi ile belirlenecek. Tıp Fakültesi mezunları, uzmanlık ve yan dal eğitimlerini tamamladıktan sonra, atama yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte, 2023 DHY kura sonuçları isim listesi...

Sağlık Bakanlığı 112. DHY kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı 112. dönem DHY (Doktor Hizmet Yükümlülüğü) atama sonuçları, kura çekimi ile belirlenecek. Tıp Fakültesi mezunları, uzmanlık ve yan dal eğitimlerini tamamladıktan sonra, atama yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte, 2023 DHY kura sonuçları isim listesi...

DHY KURA SONUÇLARI 2023!

DHY için evrakların teslim edilmesinin ardından gözler 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takvimine çevrildi. Devlet hizmetleri yükümlülüğünü yerine getirecek doktorların görev yeri ve süresi kura çekimine göre belli oluyor.

Uzmanlıklarını tamamlayan hekimler tercihlerini yaparak görev yapmak istedikleri yerleri belirleyecekler. 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekim tarihi belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek kura ile 11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yeri belirlenecek.

DHY 112. DÖNEM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İZLE

Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 13 Eylül saat 10:00'da başlayacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimine katılımcı alınmayacak.

DHY 112. DÖNEM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DHY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından atama isim listesini yayınlayacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçlarının kura günü (13 Eylül) ilan edilmesi bekleniyor.

Kura sonuçları ve isim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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