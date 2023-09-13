SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA CANLI İZLE! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!

DHY KURA SONUÇLARI 2023!

DHY için evrakların teslim edilmesinin ardından gözler 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takvimine çevrildi. Devlet hizmetleri yükümlülüğünü yerine getirecek doktorların görev yeri ve süresi kura çekimine göre belli oluyor.

Uzmanlıklarını tamamlayan hekimler tercihlerini yaparak görev yapmak istedikleri yerleri belirleyecekler. 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekim tarihi belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek kura ile 11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yeri belirlenecek.