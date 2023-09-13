SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA CANLI İZLE! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!
Sağlık Bakanlığı 112. DHY kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı 112. dönem DHY (Doktor Hizmet Yükümlülüğü) atama sonuçları, kura çekimi ile belirlenecek. Tıp Fakültesi mezunları, uzmanlık ve yan dal eğitimlerini tamamladıktan sonra, atama yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte, 2023 DHY kura sonuçları isim listesi...
Sağlık Bakanlığı 112. DHY kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı 112. dönem DHY (Doktor Hizmet Yükümlülüğü) atama sonuçları, kura çekimi ile belirlenecek. Tıp Fakültesi mezunları, uzmanlık ve yan dal eğitimlerini tamamladıktan sonra, atama yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte, 2023 DHY kura sonuçları isim listesi...
DHY KURA SONUÇLARI 2023!
DHY için evrakların teslim edilmesinin ardından gözler 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takvimine çevrildi. Devlet hizmetleri yükümlülüğünü yerine getirecek doktorların görev yeri ve süresi kura çekimine göre belli oluyor.
Uzmanlıklarını tamamlayan hekimler tercihlerini yaparak görev yapmak istedikleri yerleri belirleyecekler. 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekim tarihi belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek kura ile 11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yeri belirlenecek.
DHY 112. DÖNEM KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İZLE
Sağlık Bakanlığı tarafından 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 13 Eylül saat 10:00'da başlayacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimine katılımcı alınmayacak.
DHY 112. DÖNEM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DHY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından atama isim listesini yayınlayacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçlarının kura günü (13 Eylül) ilan edilmesi bekleniyor.
Kura sonuçları ve isim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA CANLI İZLE! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!
- Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 | Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman, faziletleri neler? 12 gecesi hangi tarihte?
- GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı (turkiye.gov.tr)
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli? İşte markalar...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...
- Açık Lise geçiş şartları 2023 | Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
- GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...
- Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları