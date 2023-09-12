Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
Hacı adaylarının merakla beklediği tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında hacı adaylarının ön kayıt işlemleri için belirlenen tarih açıklandı. İşte, 2024 Hac kayıtları ne zaman? sorusunun cevabıyla birlikte Diyanet açıklaması...
2024 yılında hacca gitmek isteyen binlerce vatandaş, hac kayıtlarının ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Hac ibadetini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, konu hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, 2024 Hac kayıtlarının başlayacağı tarih...
HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların 13 Eylül'de başlayacağını kaydetti.
Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." dedi.
HAC KAYIT İŞLEMLERİ E-DEVLET EKRANI
2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?
2024 yılı için Hac fiyatları belli olmadı.
Ancak 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ
*2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR (Riyal)
*3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR (Riyal)
*4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR (Riyal)
*00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR
*03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR
*07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR
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