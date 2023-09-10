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G20 Zirvesi'nde ikinci gün! Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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G20 Zirvesi’nde ikinci gün! Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor

Son dakika haberi | Hindistan'ın ev sahipliğinde dün başlayan G20 Zirvesi, bugün sona erecek. Zirvenin ikinci gününde liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan da anıt mezara ziyarette bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

Gün içerisinde Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin kabulü, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirilecek.

Zirvenin üçüncü oturumuna iştirak edecek olan Başkan Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan zirve kapsamında düzenlenecek olan uluslararası basın toplantısına da katılacak.

Başkan Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Güney Kore liderleriyle görüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul eden Erdoğan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleriyle de biraraya geldi.

G20 Zirvesinden yansıyan kulisler!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde!
Gözler G20 Liderler Zirvesi’ne çevrildi!

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