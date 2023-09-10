G20 Zirvesi’nde ikinci gün! Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor

Başkan Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Güney Kore liderleriyle görüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul eden Erdoğan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleriyle de biraraya geldi.