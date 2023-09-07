Tarsus Belediyesi’ne deprem yardım soruşturması! AFAD’ın deprem yardımları satışa mı sunuldu?

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası yurt dışında toplanan yardımların bir bölümünün gemilere yüklenerek deniz yolu ile farklı tarihlerde Mersin Limanına gönderildiği hatırlatılarak, "Yardımların teslim alınmasının ardından, tasnifleri yapılmak suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda, Mersin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere deprem afeti yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depolara intikal ettirilmesi, afet yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depoların dolu olması durumunda ise gelen yardım malzemelerinin Mersin'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlara ait depolara sevk edilmesi uygulaması kapsamında, 25 Ağustos tarihinde gelen yardım malzemelerinin bir kısmı Tarsus Belediyesine teslim edilmiştir" denildi.

Söz konusu yardım malzemelerinin 1 Eylül tarihinde internet üzerinden satıldığına dair ihbar alınması üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı vurgulanan Valilik açıklamasında, "Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen D.K, S.T. ve A.K isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, U.T. isimli şahıs tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderilmiştir. Konuya ilişkin olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.





TARSUS BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tarsus'a depremzedeler için gönderilen yardımların AK Parti Tarsus Belediye Meclis üyesi Av. Abdurrahman Altınsucu, MHP Tarsus ilçe Başkanı Fatih Yıldırım ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Av. Mehmet Habib Ekmekçi, CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ı suçlayarak, istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İddialar üzerine Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yazılı bir açıklama yaparak, belediyenin bu konuda temiz olduğunu belirterek iddiaları reddetti.