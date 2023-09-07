Tarsus Belediyesi’ne deprem yardım soruşturması! AFAD’ın deprem yardımları satışa mı sunuldu?
6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yurt dışında toplanan ve AFAD tarafından Tarsus Belediyesi'ne teslim edilen yardımların satışa çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası yurt dışında toplanan yardımların bir bölümünün gemilere yüklenerek deniz yolu ile farklı tarihlerde Mersin Limanına gönderildiği hatırlatılarak, "Yardımların teslim alınmasının ardından, tasnifleri yapılmak suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda, Mersin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere deprem afeti yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depolara intikal ettirilmesi, afet yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depoların dolu olması durumunda ise gelen yardım malzemelerinin Mersin'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlara ait depolara sevk edilmesi uygulaması kapsamında, 25 Ağustos tarihinde gelen yardım malzemelerinin bir kısmı Tarsus Belediyesine teslim edilmiştir" denildi.
Söz konusu yardım malzemelerinin 1 Eylül tarihinde internet üzerinden satıldığına dair ihbar alınması üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı vurgulanan Valilik açıklamasında, "Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen D.K, S.T. ve A.K isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, U.T. isimli şahıs tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderilmiştir. Konuya ilişkin olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
TARSUS BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN SUÇLAMALARI REDDETTİ
Tarsus'a depremzedeler için gönderilen yardımların AK Parti Tarsus Belediye Meclis üyesi Av. Abdurrahman Altınsucu, MHP Tarsus ilçe Başkanı Fatih Yıldırım ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Av. Mehmet Habib Ekmekçi, CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ı suçlayarak, istifa etmesi gerektiğini söyledi.
İddialar üzerine Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yazılı bir açıklama yaparak, belediyenin bu konuda temiz olduğunu belirterek iddiaları reddetti.
AK PARTİ MECLİS ÜYESİ ALTINSUCU VE CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI EKMEKÇİ BELEDİYE BAŞKANINI SUÇLADI
AK Parti Tarsus Belediye Meclis üyesi Av. Abdurrahman Altınsucu ve CHP Mersin Milletvekili aday adayı Av. Habib Ekmekçi, Tarsus Belediye Başkanı CHP'li Haluk Bozdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini ifade ettiler.
İddiaların çok vahim olduğunu belirten Mehmet Habib Ekmekçi, "AFAD'ın teslim ettiği 3 tır dolusu yardım malzemesinin internetten satışa sunulması çok ciddi bir vakadır. Bu malzemelerin internetten satışa sunulmasının dışında paketlenerek Belediyeye ait halk marketlerde satışa sunulması iddiası var. Soruşturmanın selameti açısından Belediye Başkanının istifa etmesi gerekir" dedi.
MHP Tarsus İlçe Başkanı Hakan Yıldırım'dan açıklama
Mersin'in Tarsus ilçesinde yurt dışından toplanan deprem yardımlarının bir bölümünün internet üzerinden satıldığı iddiasıyla gözaltına 4 şüpheliden biri tutuklanıp, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım'dan zehir zemberek açıklama geldi.
MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım yaptığı açıklamada, "Mersin AFAD Müdürlüğü tarafından depremzedelere dağıtılmak üzere CHP'li Tarsus Belediyesine teslim edilen yardım malzemelerinin, Ulaş mahallemizde bulunan bir depoda; özel şahıs mülkiyetinde satışa sunulmasıyla ilgili yapılan bir ihbar üzerine Tarsus Jandarma Komutanlığımızca başarılı bir operasyon gerçekleştirmiş olup, yardım malzemelerinin satılamayan bölümüne el konulmuş ve söz konusu satış işlemleriyle ilgili şüpheli bulunan şahıslar gözaltına alınmıştır" denilerek, şu görüşlere yer verildi:
" Adli makamlarımızca yürütülen tahkikat neticesinde şu an için 1 (bir) kişi tutuklanmıştır. Kıymetli hemşehrilerimiz, hadiseyi tüm boyutlarıyla bağımsız Türk Yargısı elbet çözecektir. Evini, yurdunu, sevdiklerini geride bırakmış ve büyük bir travma yaşamış depremzedelerimize dağıtılmak üzere teslim edilen yardım malzemelerine dahi sahip çıkamayan Tarsus Belediye Başkanının, bu insanlıktan nasipsiz davranışın fiili olarak içinde olmaması en büyük temennimizdir. Görevi ve taşıdığı idari sorumluluk gereği, bu insanlık dışı işe bulaşan Belediye idaresinde kim var ise ortaya çıkarmak Sayın Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın görevidir. Tarsus gibi kadim bir şehrin Türkiye gündemine böyle alçakça bir olayla ve sürekli yolsuzluk, hırsızlık iddialarıyla düşmesi Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın hezeyanına sebep olmaktadır. Değerli hemşehrilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Türk Milleti ve Tarsus Halkı adına bu alçak hadisenin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Bağımsız Türk Mahkemelerine, adalete olan güvenimiz tamdır. Bu vesile ile Tarsus Jandarma Komutanlığını yapmış oldukları başarılı operasyon için tebrik eder, emniyet güçlerimize başarılar dileriz. Kamuoyuna Saygılarımızla. "
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