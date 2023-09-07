Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın programı belli oldu! G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak Hindistan'a gidiyor
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü programı belli oldu. Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'a gidiyor.
Programın içeriğine göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.
ZİRVE TRAFİĞİNİ ABD'DEKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GRUBU KURULUY'LA SÜRECEK
Erdoğan, Hindistan ziyaretinden sonra ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunacak. Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.
ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi bekleniyor.
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