İYİ Parti yerel seçim öncesi el yükseltti! Kürşad Zorlu'dan CHP'ye "üçüncü yol" gözdağı! Oy kaybını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladı
Yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP ile İYİ Parti adeta at pazarlığına tutuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem kendisi hem de kurmayları üzerinden CHP'yi hedef almasına rağmen ittifaka da açık kapı bıraktı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'üçüncü yol' çıkışıyla CHP'ye gözdağı verdi ve Akşener'in 25 Ekim'de beyanname açıklayacağını duyurdu. İYİ Parti'deki oy kaybını CHP ve Kılıçdaroğlu'na bağlayan Zorlu, "Bizim uyarılarımız doğrultusunda adımlar atılabilseydi sonuca ulaşılacaktı ve partimizin oy oranı da bunun çok üstünde olacaktı" dedi. Zorlu'nun çıkışı "İYİ Parti yerel seçimler öncesi el yükseltiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor. Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı. Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" dedi. "İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" geliyorum diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.
MANSUR DA 'ADAYIM' DEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Rozetsiz" başkanlık çıkışı yaptı ve yerel seçimlerde yeniden aday olacağını ilan etti.
Tam da bu noktada gözler İYİ Parti'ye çevrildi.
Meral Akşener, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmuş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da "yüreksizsiniz" diyerek sitem etmişti.
Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.
"YAPMAM" DEDİĞİ İTTİFAKA KILIF BULDU
İYİ Parti liderinin bu çıkışının etkisi çok uzun sürmedi ve ertesi gün "Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir" diyerek 'yapmam' dediği ittifaka kılıf buldu.
Meral Akşener'in ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İBB ve ABB için kendi adaylarını çıkaracaklarını belirterek ittifaka kapıları kapattı. Akşener bu sefer de 3-6 Mart'ta olduğu gibi yine bir geri dönüşün sinyalini verdi. Kürşad Zorlu'nun çıkışını yorumlayan Akşener, "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür." dedi. Akşener, "Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'DEN CHP'YE: "ÇARPARIM, YÜZLERİNİ YERE YAPIŞTIRIRIM"
Ancak Aynı Akşener, geride bıraktığımız gün CHP kadrolarından kendilerine gelen eleştirilere sert tepki gösterdi ve "Saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere" çıkışına imza attı.
Akşener, "Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" dedi.
İYİ Parti liderinin bu tavrı siyasi tıkanma yaşadığının en net göstergesi olarak kayıtlara geçti.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken daha önce İstanbul ve Ankara özelinde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan eden sonrasında Meral Akşener tarafından yalanlanan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan CHP'yi hedef alan dikkat çeken bir çıkış geldi.
'CHP SÜRECİ AKAMETE UĞRATTI' ÇIKIŞI: "MİLLETİMİZ KİN NE YAPTIĞINI BİLİYOR"
14-28 Mayıs sürecinde Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere dağıttığı 38 vekil ve Ümit Özdağ ile kurulan ittifak sonucu verilen Bakanlık ve MİT vaatlerine gönderme yapan Zorlu, CHP'nin seçim sürecini akamete uğrattığını söyledi.
Zorlu şu ifadeleri kullandı: Milletimiz aslında hangi tür pazarlıkların nasıl yapıldığını ve bunu yapanların süreci nasıl akamete uğrattıklarını iyi biliyor. Dahası 2019'u hatırlarsanız o günkü yerel seçimlerde bu birlikteliğin öncüsü biz olduk, bizim teklifimizle başlatılan bir süreçti. Genel Başkanımızın Afyon'da dedi ki "Türkiye kazansın diye, her türlü fedakârlığı yapacağız. Fakat bundan sonra, bu fedakârlıktan, yalnız ve yalnızca, milletimizin faydalanacağından, emin olacağız!" Biz milletimizin geleceği için hem ülke sathında hem de yerelde neyi istediğini ve ihtiyaç duyduğunu dikkate alarak milletin faydasına olacak şekilde hareket edeceğiz.
CHP'YE SAĞLI SOLLU: "KOLAYCILIĞA KAÇIYORLAR, HATALARIYLA YÜZLEŞMİYORLAR"
CHP'nin 3-6 Mart sürecini sürekli gündeme getirmesi ve seçimin Meral Akşener yüzünden kaybedildiğini ima etmesi üzerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu iddiayı gerçeği saptırma ve biraz da kolaycılık olarak değerlendiriyorum. Hataları ile yüzleşmesi gerekenler bu tür söylemlerle kendi hatalarını gizlemek için kullanıyorlar" dedi.
Zorlu şöyle konuştu: Biz kazanacak aday söylemi ile "mutlaka kazanmalıyız" ve "kazanmaya bu kadar yakın olduğumuz bir atmosferde seçimi kaybetmemeliyiz" yaklaşımını milletimizle ve muhataplarımızla paylaşmaya çalıştık. Mesela anketler ne diyordu? Vatandaş ne söylüyordu? Biz bunları sürekli sahadan bilgi alarak risklere ve tehlikelere dikkat çektik.
Peki bu uyarılarımız, dikkat çektiğimiz hususlarda kimler ne yaptı? Nasıl adımlar atıldı? Bunları irdelemek yerine partimiz hakaretlere ve saldırılara maruz kaldı. Bunlar irdelenmediği taktirde bu söylemleri üretenlerin objektifliğini iddia etmek mümkün değildir. Biz gerçekten bu seçimi kazanmak istiyorduk ve bunun için elimizden gelen her şeyi yaptık.
Aday kesinleştikten sonra da bu kararın arkasında durduk ve çalıştık. Genel Başkanımız seçim sürecinde özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beyle birlikte bir çok ile giderek mitingler yaptılar.
İYİ PARTİ'NİN OYLARININ DÜŞMESİNİ CHP'YE BAĞLADI
Akşener'in sağ kolu İYİ Parti'nin oylarının düşmesini de tamamıyla CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ısrarına bağladı...
"Milletimiz adına söylediklerimiz, duyulmak istenmedi. Uyarılarımız, dikkate alınmadı" diyen İYİ Partili Kürad Zorlu, "Bizim uyarılarımız doğrultusunda adımlar atılabilseydi sonuca ulaşılacaktı ve partimizin oy oranı da bunun çok üstünde olacaktı. İYİ Parti olarak seçimlerden bu yana yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız illeri dolaşarak bu muhasebenin tabanımıza ilişkin dayanaklarını toparladılar. Seçim sonuçlarına ilişkin çalıştık, tartıştık değerlendirmelerimizi büyük ölçüde tamamladık. Hataların farkındayız ve gerekli dersleri çıkardık" şeklinde konuştu.
AKŞENER 25 EKİM'DE BEYANNAME AÇIKLAYACAK
Meral Akşener'in "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" sözlerine atıfta bulunan Zorlu, "Demokratik Millî Yükseliş Beyannamemizi, 25 Ekim'de Partimizin 6'ncı kuruluş yıl dönümünde, açıklayacağız. Bugün insanlarımız bu siyasi kutuplaşma arasında makulü aramaktan ve bulmaktan uzaklaşıyor hızla... İşte onun için İYİ parti makulün sesi ve güvencesi olma arzusundadır ve bunun için çalışmalarını yoğunlaştıracaktır" dedi.
İYİ PARTİ PAZARLIKTA EL YÜKSELTİYOR
Kürşad Zorlu'nun hem CHP'yi hedef alan hem de ittifaka açık kapı bırakan sözleri "İYİ Parti yerel seçimler öncesi pazarlıkta el yükseltiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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