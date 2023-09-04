İYİ Parti yerel seçim öncesi el yükseltti! Kürşad Zorlu'dan CHP'ye "üçüncü yol" gözdağı! Oy kaybını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladı

Türkiye, yerel seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşüne şahitlik ediyor. Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı. Rotayı İstanbul'a kıran İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" dedi. "İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" geliyorum diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.

MANSUR DA 'ADAYIM' DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Rozetsiz" başkanlık çıkışı yaptı ve yerel seçimlerde yeniden aday olacağını ilan etti.

Tam da bu noktada gözler İYİ Parti'ye çevrildi.



Meral Akşener, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmuş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da "yüreksizsiniz" diyerek sitem etmişti.



Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.