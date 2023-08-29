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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! Gözler saat 14.00'te

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek! Gözler saat 14.00’te

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek. Toplantı Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.

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