30 Ağustos yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüsler bedava mı? İETT, İZBAN, Başkentray, marmaray, metro, metrobüs...
"30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur ve marmarayın ücret oluğ olmayacağı merak ediliyor. Yarının resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. İşte 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı...
30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde coşku ve gurur içinde kutlanmaya hazırlanırken, vatandaşlar da bu özel günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merakla bekliyor. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...
KARAR RESMİ GAZETE'DE!
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda;
Kamu Kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir. ifadeleri yer aldı.
Yayımlanan ekli kararda ise; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. detayları bulunuyor.
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos günü ücretsiz hizmet verecek.
30 AĞUSTOS'TA OTOBÜSLER VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.
ANKARA VE ANTALYA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 30 Ağustos Çarşamba günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.
Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile Zafer Bayramı'mızın 101. yılı olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
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