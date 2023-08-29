30 Ağustos yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüsler bedava mı? İETT, İZBAN, Başkentray, marmaray, metro, metrobüs...

KARAR RESMİ GAZETE'DE!

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda;

Kamu Kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir. ifadeleri yer aldı.

Yayımlanan ekli kararda ise; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. detayları bulunuyor.