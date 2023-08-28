Bloomberg Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi için tarih verdi! 8 Eylül iddiası...
Bloomberg'in iddiasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Eylül'de Rusya'da bir araya gelecek. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Bloomberg'in iddiasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Eylül'de Rusya'da bir araya gelecek.
ÖMER ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZIN SOÇİ ZİYARETİ OLACAK
AK Parti Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" dedi.
PESKOV: GÖRÜŞME YAKINDA OLABİLİR
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini ve bu konuda bilgilendirme yapılacağını bildirdi.
RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ
Türkiye BM'nin aracılığı ile İstanbul'da imzalanan Karadeniz tahıl anlaşması dünyadaki gıda krizinin önüne geçerken, Rusya geçtiğimiz günlerde kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.
Moskova koşullarının sağlanması durumunda anlaşmanın yeniden başlayacağını kaydederken, Batı medyası Rus yönetiminin başta ABD olmak üzere Batı'nın ödemeler ve sigorta işlemleri gibi alanlarda uygulanan yaptırımları esnetmesi için baskı kurduğunu öne sürüyor.
ERDOĞAN: PUTİN'İN BU İNSANİ KÖPRÜNÜN DEVAMINI İSTEDİĞİNE İNANIYORUM
Başkan Erdoğan ise konuya ilişkin açıklamasında "Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz Girişimi insani mülahazaların çatışma dinamiklerine galebe çaldığının ispatlayan bir projedir. Bu girişim önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz Girişiminin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?
- Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...
- Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?
- KYK borcu olan öğrenciler için son fırsat! Süre 31’ine kadar uzatıldı! İnteraktif Vergi Dairesi ödeme ve başvuru ekranı
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 28 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine gündem konuları...
- e-Devlet'e neden giremiyorum, bir sorun mu var? Hata kodu, bu sayfaya erişiminiz engellenmiştir ne demek? 28 Ağustos Pazartesi e-Devlet giriş...
- ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES sonuç sorgulama...
- GSB personel alımı başvuru ekranı! GSB iş başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 11.455 sözleşmeli personel alımı yapılacak!
- Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...
- İbrahim Saraçoğlu’ndan doğal şifa reçetesi! İdrar yollarını, ödemi, kolesterolü ne varsa temizliyor! İşte sır gibi saklanan içecek...
- GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 2023 | 28 Ağustos fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Ordu, Giresun, Trabzon fındık alım fiyatı...