Bloomberg Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi için tarih verdi! 8 Eylül iddiası...

PESKOV: GÖRÜŞME YAKINDA OLABİLİR

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini ve bu konuda bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Türkiye BM'nin aracılığı ile İstanbul'da imzalanan Karadeniz tahıl anlaşması dünyadaki gıda krizinin önüne geçerken, Rusya geçtiğimiz günlerde kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.

Moskova koşullarının sağlanması durumunda anlaşmanın yeniden başlayacağını kaydederken, Batı medyası Rus yönetiminin başta ABD olmak üzere Batı'nın ödemeler ve sigorta işlemleri gibi alanlarda uygulanan yaptırımları esnetmesi için baskı kurduğunu öne sürüyor.