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Bloomberg Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi için tarih verdi! 8 Eylül iddiası...

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Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Bloomberg Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmesi için tarih verdi! 8 Eylül iddiası...

Bloomberg'in iddiasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Eylül'de Rusya'da bir araya gelecek. Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg'in iddiasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Eylül'de Rusya'da bir araya gelecek.

ÖMER ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZIN SOÇİ ZİYARETİ OLACAK

AK Parti Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" dedi.

PESKOV: GÖRÜŞME YAKINDA OLABİLİR

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini ve bu konuda bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Türkiye BM'nin aracılığı ile İstanbul'da imzalanan Karadeniz tahıl anlaşması dünyadaki gıda krizinin önüne geçerken, Rusya geçtiğimiz günlerde kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu.

Moskova koşullarının sağlanması durumunda anlaşmanın yeniden başlayacağını kaydederken, Batı medyası Rus yönetiminin başta ABD olmak üzere Batı'nın ödemeler ve sigorta işlemleri gibi alanlarda uygulanan yaptırımları esnetmesi için baskı kurduğunu öne sürüyor.

ERDOĞAN: PUTİN'İN BU İNSANİ KÖPRÜNÜN DEVAMINI İSTEDİĞİNE İNANIYORUM

Başkan Erdoğan ise konuya ilişkin açıklamasında "Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz Girişimi insani mülahazaların çatışma dinamiklerine galebe çaldığının ispatlayan bir projedir. Bu girişim önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz Girişiminin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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