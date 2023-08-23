Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü son dakika? Yevgeni Prigojin uçağı düşürüldü mü? Wagner grubu nedir?

WAGNER GRUBU NEDİR?

Yevgeni Viktoroviç Prigojin 1 Haziran 1961 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Leningrad'ta dünyaya geldi.

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.

Wagner sözleşmelileri, Rus hükümetinin onları resmi olarak kabul etmemesi nedeniyle "hayalet askerler" olarak tanımlanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde ise Rus basını, Ukrayna'daki savaşın en önemli isimlerinden biri olan ve Putin'in savaşta en güvendiği isim olarak anılan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin'in görevden alındığını yazdı.

Surovikin, Wagner'in ayaklanması sonrası kayıplara karışmış ve akıbeti tartışmalara yol açmıştı.