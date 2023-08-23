Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü son dakika? Yevgeni Prigojin uçağı düşürüldü mü? Wagner grubu nedir?
"Yevgeni Prigojin öldü mü?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Wagner lideri Prigojin'in de olduğu özel uçağın Moskova yakınlarında düştüğü öğrenildi. Bu açıklama sonrası uçakta bulunan kişilerin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Wagner lideri Prigojin öldü mü? İşte, son dakika haberler...
"Prigojin öldü mü son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Wagner lideri Prigojin'in de olduğu özel uçağın Moskova yakınlarında düştüğü öğrenildi. Bu açıklama sonrası uçakta bulunan kişilerin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Wagner lideri Prigojin kimdir? İşte, haberin detayları...
PRİGOJİN ÖLDÜ MÜ?
TASS haber ajansı, Wagner lideri Prigojin'in yolcu listesinde olduğu bir uçağın düştüğünü bildirdi. Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyinde düştü. Uçakta 10 kişi olduğu açıklandı.
Kazada, 3'ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin'in de adının bulunduğu aktarılırken, Prigojin'in uçakta olup olmadığı konusu belirsizken Rus Sivil Havacılık dairesi Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
YEVGENİ PRİGOJJİN KİMDİR?
Yevgeni Viktoroviç Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir.
WAGNER GRUBU NEDİR?
Yevgeni Viktoroviç Prigojin 1 Haziran 1961 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Leningrad'ta dünyaya geldi.
PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.
Wagner sözleşmelileri, Rus hükümetinin onları resmi olarak kabul etmemesi nedeniyle "hayalet askerler" olarak tanımlanmıştır.
Geçtiğimiz günlerde ise Rus basını, Ukrayna'daki savaşın en önemli isimlerinden biri olan ve Putin'in savaşta en güvendiği isim olarak anılan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin'in görevden alındığını yazdı.
Surovikin, Wagner'in ayaklanması sonrası kayıplara karışmış ve akıbeti tartışmalara yol açmıştı.
PUTİN'İN AŞÇISIYDI
Sabıka kaydı olan bir iş insanı olan Prigojin, Kremlin'e Yemek hizmeti sağladığı için 'Putin'in Şefi' olarak anılıyordu.
Wagner'in 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine yardım ettiği biliniyor. Wagner'in tahminen 25 bin savaşçısı olduğu ve bunların çoğu Rusya'nın özel kuvvetlerinden eski askerler olduğu belirtiliyor.
PUTİN'E İSYAN ETMİŞTİ
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş ve Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in lideri Prigojin'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.
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