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Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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