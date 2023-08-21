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Kuşadası deprem son dakika! Kuşadası'nda peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Kuşadası deprem son dakika! Kuşadası’nda peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kuşadası'nda 3,9 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kuşadası'nda 3,9 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Kuşadası'nda meydana gelen iki deprem İzmir'de de hissedildi!

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