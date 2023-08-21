CHP'nin HDP sevdası başlarına daha ne belalar açacak? Bursa'da akılalmaz olay! Kirli ittifakı eleştiren delege hayatının şokunu yaşadı
HDP ile açıktan yapılan ittifak sonucu tabanında büyük kopmalar yaşayan CHP'den geri adım yok. Bursa Osmangazi'de yaşanan olay, CHP'deki teröre yakın siyaset çizgisinin değişmediğini gözler önüne serdi. İlçe teşkilatı kongresinde düşüncelerini ifade eden delege Nedret Yayla HDP ile yapılan ittifaka sert tepki göstererek "İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız." dedi. Yayla’nın sözlerine CHP’lilerden tepki yağarken salondan çıkarıldı.
CHP'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kongresi olaylı geçti. Konuşma yapan bir delege, seçim hezimetinin nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi.
Nedret Yayla isimli delege, "Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vadetti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?" diye sordu.
'HDP YANDAŞLARI BURAYA GİRMİŞ'
Yayla, "HDP ile işbirliği" ifadelerinin ardından gelen tepkilere "HDP yandaşları buraya girmiş" diye yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.
'BU HALK APTAL DEĞİL'
Tüm tepkilere rağmen konuşmasına devam eden Yayla şunları söyledi:
"İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız."
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