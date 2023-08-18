ABD hem besliyor hem de eğitiyor! Terör örgütü PKK ile skandal tatbikat
NATO'da sözde müttefik konumunda bulunan ABD, terör örgütü PKK'yı hem beslemeye hem de eğitmeye devam ediyor. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerine devam eden ABD ordusu, bir skandala daha imza atarak Haseke'nin kuzeydoğusunda teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.
Sözde NATO müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya açık destek vermeye devam ediyor.
KAMIŞLI'DA ABD VE PKK'DAN ORTAK TATBİKAT
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.
UÇAKSAVAR VE BRADLEY KULLANDILAR
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.
Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.
TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERİYORLAR
ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.
ABD Ordusu son olarak Haseke'deki Şeddadi Üssü'nde PKK/YPG'ye bağlı sözde terörle mücadele timi (YAT) ile KYB anti-terör birimine (CTG) ortak askeri eğitim verdi.
SİLAH EĞİTİMİ VERDİLER
Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlere ve KYB unsurlarına helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi verildi.
TERÖRİSTLER ABD ÜSSÜNE SEVK EDİLDİ
Şeddadi'deki eğitimlerini tamamlayan 150 kişilik grup, buradan Deyrizor ilindeki Ömer Petrol Sahası'ndaki ABD üssüne sevk edildi. Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.
ÜSLERE SEVKİYATLAR YAPILDI
ABD güçlerine ait konvoy 14 Ağustos'ta Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yapmıştı.
Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoy, Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde Koniko ile el-Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.
ABD'nin Bradley ve makineli tüfek monteli dört çeker tipi araçları, konvoyları korudu. Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve mühimmat yüklü araçlar yer aldı.
ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak, 19, 20 Haziran ile 11 Temmuz tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sınav yeri sorgulama e-Devlet | 30. Dönem POMEM mülakat sınav tarihleri açıklandı! pa.edu.tr sınav giriş belgesi ekranı! İşte takvim...
- Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!
- YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün belli olur mu? ÖSYM YKS SONUÇ SON DAKİKA 2023
- KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
- Memura, emekliye okkalı artış! 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle zammıyla maaş tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...
- Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur'luya ara zam kapıda! Ocak 2024'ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…
- CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz
- SGK-SSK, Bağ-Kur emekliye az evvel duyuruldu! Maaşa ek hesaplara yatıyor! En düşük 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar...
- Cuma mesajları ayetli 2023 | En güzel, anlamlı, kısa, farklı, resimli, dualı cuma mesajları! WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK kutlama sözleri...
- YKS tercih sonuç ekranı e-Devlet! YKS-2023 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarasıyla sorgulama...
- Memura, emekliye 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle okkalı artış! %57'lik maaş zam tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...
- 2.el taşıta Devlet eli değdi! 160 araç ucuza sıralandı! Otomobil almak isteyenler koşsun! İşte model model fiyat listesi...