Milyonlarca memurun gözü bugünde! Zam pazarlığında ikinci perde! 2024’te kimin maaşı ne kadar olacak? A Haber’de değerlendirildi
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılı zam oranları ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işvereninin ilk zam teklifini açıkladı. Kamu tarafı ise yapılan teklifte revize istedi. Şimdi gözler bugün yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber’de kritik görüşme yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu. Peki hükümet ikinci teklifinde ne sunacak? Memura zam teklifi ne olacak? Zam oranı yükselecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kira yardımı yapılacak mı? İşte tüm detaylar…
Hükümet bugün memurlar için ikinci zam teklifin açıklayacak.
Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Şimdi gözler bugün yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi.
KAMU İŞVEREN TEKLİF SUNMUŞTU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini açıklamıştı.
Işıkhan, "2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum." dedi.
KAMU İŞVEREN TARAFI YENİ BİR TEKLİF SUNACAK
3. toplantıda kamu işveren tarafının bir teklif daha sunması bekleniyor.
MÜZAKERELER YAPILDI
Kamu işveren ve işçi tarafının bugün masaya gelecek ikinci teklif öncesi zam oranları konusunda müzakereleri dün gün içinde devam etti. Kamu işveren heyeti ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve hizmet kolları başkanların kahvaltıda bir araya geldiği belirtildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen kahvaltıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bulundu.
MEMUR-SEN NE İSTEDİ?
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanamazsa kamu işveren tarafından üçüncü bir teklifin daha gelmesini bekleniyor. Eğer bu teklif sonrası da bir uzlaşı sağlanamazsa bu sefer Kamu Hakem Kurulu'na gidecek ve ortak bir oranda anlaşılmaya çalışılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6.5 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam teklifini duyurdu. Işıkhan, bugüne kadar 6 toplu sözleşmeyi imzaladıklarını, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni de tüm tarafların karşılıklı anlayışı, nezaketi ve uzlaşısıyla kamu personeli başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı sonuçlar getirecek şekilde başarıyla neticelendireceklerini bildirdi.
"2023 YILINDA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 141,8 ORANINDA ARTIŞ SAĞLADIK"
Işıkhan, 2023 Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 13,5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30'a, temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttiklerini, böylece 2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladıklarını kaydetti.
Ocak ve temmuz aylarında yaptıkları artışların enflasyon farkı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulayan Işıkhan, "Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.
"BUGÜNKÜ TEKLİF SADECE MALİ HAKLARI KAPSIYOR"
Işıkhan, bugün verilen toplu sözleşme teklifini paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalamayı temenni ettiklerini ve 21 Ağustos'a kadar görüşmeleri uzlaşıyla nihayete erdirme niyetinde olduklarını söyledi.
Toplu sözleşmelerin sadece mali hakları değil aynı zamanda sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme süreci olduğuna dikkati çeken Işıkhan, bugünkü tekliflerinin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını çizdi.
Kamu çalışanları için pek çok kazanımı içeren sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacakları maddelerin de olduğunu vurgulayan Işıkhan, 1 Ağustos'tan beri görüşme sürecini yürüten yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür etti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, bugün memurlar için gerçekleşecek kritik görüşmeye yönelik A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Gülşen, "Kamu tarafının teklifini revize etmesi bekleniyor. Yüzde 14 ve yüzde 9 şeklinde 2024 yılında uygulanması planlanan yüzdesel mali haklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı.
Memur ve memur emeklilerini temsilen yetkili sendika olan Memur-Sen, rakamlar açıklandıktan sonra açıklanan oranların hemen revize edilmesini talep etmişti. Üçüncü toplantı ise bu revize oranların paylaşılması yönünde olacak. Biz aşağı yukarı yüzde 15 ve yüzde 17 arasında revize bir rakamın geleceğini tahmin ediyoruz.
KİRA YARDIMI KONUSU
Ancak şunu da söylemek gerekiyor, bizim kamu görevlilerimiz ve emeklilerimizin enflasyon farkı aldığını da unutmamak gerekiyor. 2024 yılı içerisinde Merkez Bankası'nın tahmini enflasyon rakamlarına yönelik bir oran paylaşacak olursak eğer, önümüzdeki dönemde memurlarımız alacak oldukları yüzdesel bazda zam oranı, tahminen açıklanan enflasyon verilerine göre yüzde 40'ın üzerine çıkmış oluyor.
Kira yardımı konusunda Memur-Sen'in talebi tüm şehirlerde kira yardımın uygulanması yönünde. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın değerlendirdiği kriter büyükşehirler için olduğu görülüyor. Bunun da önümüzdeki dönemde başlayacağını öngörüyoruz.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında en çok hassasiyetle odak noktası diyebiliriz emeklilerimiz. Biliyorsunuz ki, yılbaşında bir zam yapıldı ve henüz zam dönemi olmamasına rağmen Mart ayında en düşük emekli aylıkları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Ardından Haziran sonunda tekrardan bir enflasyon zammı aldılar. Dolayısıyla emeklilerden çok fazla talep gelince, buna kayıtsız kalınamadı. Meclis açıldığı zaman yani Eylül – Ekim ayı gibi, emeklilerin yüzü gülecek diyebiliriz. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılacağını düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Mevcut maaş: 22.017,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 31.237,72 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL
MESLEKLERE MEMUR MAAŞLARI OCAK'TA ŞÖYLE DEĞİŞECEK
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.041,48 TL
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 32.544,43 TL
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 33.395,71 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 68.278,33 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.065,34 TL
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 39.187,26 TL
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 44.780,17 TL
MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAKTA AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 50.950,88 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 45.094,78 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 17.114,28 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 29.612,13 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.549,80 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.189,78 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.908,51 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.816,70 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.289,77 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 41.890,07 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 77.975,83 TL
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 37.513,07 TL
MÜHENDİS 1/4 21.295
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 46.993,49 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 15.085,39 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 36.755,79 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 21.012,43 TL
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