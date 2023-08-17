Milyonlarca memurun gözü bugünde! Zam pazarlığında ikinci perde! 2024’te kimin maaşı ne kadar olacak? A Haber’de değerlendirildi

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanamazsa kamu işveren tarafından üçüncü bir teklifin daha gelmesini bekleniyor. Eğer bu teklif sonrası da bir uzlaşı sağlanamazsa bu sefer Kamu Hakem Kurulu'na gidecek ve ortak bir oranda anlaşılmaya çalışılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6.5 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği zam teklifini duyurdu. Işıkhan, bugüne kadar 6 toplu sözleşmeyi imzaladıklarını, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni de tüm tarafların karşılıklı anlayışı, nezaketi ve uzlaşısıyla kamu personeli başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı sonuçlar getirecek şekilde başarıyla neticelendireceklerini bildirdi.