Göz göze türküler, sosyal medya mesajları... CHP’de yine yasak aşk rezaleti!





'SEVİYORSANIZ İMZAYI BASIN'

Yeşim Ağırman, sosyal medyada İstanbul Sözleşmesi'ne destek amaçlı Sevgililer Günü için çektikleri videoyu paylaşarak altına, "Bu sene, ona ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Seviyorsanız, imzayı basın" diye yazmıştı. Rıza Akpolat ise Sevgililer Günü'ne özel bu paylaşımı alıntılayıp kendi hesabında, "Çok anlamlı olmuş Yeşim Ağırman Başkanım. Her zaman söylediğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Seviyorsan bas imzayı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ağırman, İl Kadın Kolları yönetimi tarafından 4 Mart 2022'de Kadınlar Günü münasebetiyle Beşiktaş'ta düzenlenen programa da katılmıştı. Akpolat, Ağırman'ı bu programda da yalnız bırakmazken, iki isim yine sosyal medyada birbirine yönelik paylaşımlarda, Kadınlar Günü özelinde teşekkür dolu ifadelere yer verdi.