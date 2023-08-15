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Malatya'da büyük bahçe yangını! Alevlere ekiplerce anında müdahale...

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Malatya’da büyük bahçe yangını! Alevlere ekiplerce anında müdahale...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kentte çok sayıda kayısı ve ceviz ayağı alevlere teslim oldu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık ve bahçelik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında dağlık ve bahçelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çok sayıda kayısı ve ceviz bahçelerine zarar verirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Geniş bir alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bazı evler tahliye edildi.



Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

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