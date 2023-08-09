Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor! YAŞ sonrası iki isim son kez katılacak | İşte masadaki konular
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MGK toplantısına son kez katılacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
AYSEVER VE GÜLAN SON KEZ KATILACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.
Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10'a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...
- Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...
- Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...
- Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL
- "Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin'e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...
- Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! 2023'te de Türkiye devleri geride bıraktı!
- Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!
- Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!
- 2. torba yasayla 2'si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...
- Ljubljana-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Olimpija Ljubljana-GS maç sonucu
- Galatasaray'ın yeni 10 numarasına selam verin! Manchester City'nin yıldızı radara girdi!