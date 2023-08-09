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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor! YAŞ sonrası iki isim son kez katılacak | İşte masadaki konular

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Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün toplanıyor! YAŞ sonrası iki isim son kez katılacak | İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MGK toplantısına son kez katılacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

AYSEVER VE GÜLAN SON KEZ KATILACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.

HANGİ KONULAR MASADA?
Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

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