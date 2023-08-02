Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor! Tüm gözler Başkan Erdoğan ile Putin’de! Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşen Başkan Erdoğan, şimdi de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek.

Bu kapsamda gün içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek iki liderin en önemli gündemi Tahıl Koridoru Antlaşması olacak.