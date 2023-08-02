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Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor! Tüm gözler Başkan Erdoğan ile Putin'de! Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı?

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Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor! Tüm gözler Başkan Erdoğan ile Putin’de! Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı?

Rusya'nın Tahıl Koridoru Antlaşması'nı durdurma kararı sonrası gözler bugün Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye çevrildi. Masada antlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi ve Ukrayna ile devam eden savaş ele alınacak.

Rusya ile Ukrayna Türkiye'nin arabuluculuğunda Tahıl Koridoru Antlaşması imzalamıştı. Ancak Rusya, 17 Temmuz'da uzatılmasına onay vermediği Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurdu.

22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından taşındı.

Birleşmiş Milletler'in antlaşmaya dönülmesine ilişkin çabaları sonuçsuz kalınca gözler bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİR KEZ DAHA DEVREDE
Anlaşmanın imzalanmasında en büyük payı olan Başkan Erdoğan, Tahıl koridorunun açılması için yürüttüğü diplomatik temaslara ağırlık verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşen Başkan Erdoğan, şimdi de Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek.

Bu kapsamda gün içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek iki liderin en önemli gündemi Tahıl Koridoru Antlaşması olacak.

EN ÖNEMLİ KONU BAŞLIĞI TAHIL KORİDORU ANTLAŞMASI
Tüm dünyanın gözünün bu görüşmede olacağı bilinirken ikili zirveden çıkacak sonuç milyonlarca insanı etkileyecek.

Yine iki liderin görüşmelerinde; Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması projesi ile Rusya-Ukrayna arasında kalıcı ateşkesi sağlayacak barış girişimlerin de ele alınması bekleniyor.

İki liderin, yüz yüze yapmayı planladıkları görüşme konusunu da ele alacakları öngörülüyor.

Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor DÜNYA MERAKLA BU GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR

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