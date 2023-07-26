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Son dakika | Külliye'de Filistin Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

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Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Son dakika | Külliye’de Filistin Zirvesi! Başkan Erdoğan’dan önemli kabuller

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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