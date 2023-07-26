Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Ankara’da üst üste önemli kabuller! Önce Filistin ardından Çin

FİLİSTİN MESELESİ ELE ALINACAK

Görüşmede İsrail'in son dönemde Batı Şeria'da artırdığı baskılar ve Filistin-İsrail çatışmasında 'iki devletli çözüm' meselesinin ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN-ABBAS DÜN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Külliye'deki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Filistin'e desteğin devam edeceğini belirterek, "Bölgedeki kalıcı barış iki devletli bir çözümdedir." dedi.

Filistin lideri Abbas ise BM kararlarına dikkat çekerek İsrail'in kurallara uymadığını altını çizdi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI ANKARA'DA

Başkan Erdoğan, Abbas ve Heniyye'nin ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.