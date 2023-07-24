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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e kınama: Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan saldırıları lanetliyoruz...

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Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsveç’e kınama: Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan saldırıları lanetliyoruz...

NATO hayali ile yanıp tutuşan, ancak dini değerlere saygı göstermekten aciz olan İsveç’e, İslam ülkeleri ve uluslararası İslami kuruluşlardan tepkiler yükseliyor. Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıların ardı arkası kesilmezken, Türkiye’den ve İslam ülkelerinden, İsveç’e uyarı üstüne uyarı geliyor. Dışişleri Bakanlığı 'alçakça' olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag’da bugün (24 Temmuz) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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