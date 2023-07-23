Rusya Ukrayna’nın Odessa kentini gece yarısı vurdu: 1 kişi öldü 22 kişi yaralandı...

KATEDRAL HEDEF OLDU, İÇİNDEKİ ESERLER KURTARILIYOR

Acil durumlar servisi başkanı Kruk, saldırıda bir katedralin de hedef olduğunu, içindeki çok sayıda eserin kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Servisten yapılan paylaşımda, "Rusya sadece mimari eserleri değil, yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip renkli bir şehrin ruhunu da acımasızca yok ediyor" ifadelerine yer verildi.