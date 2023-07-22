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Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kuruluna yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kuruluna yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atamalar gerçekleştirildi.

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