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Son dakika | Ankara'da terör örgütlerine flaş operasyon

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Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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Son dakika | Ankara’da terör örgütlerine flaş operasyon

Son dakika haberi...Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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