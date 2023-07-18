SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası yer değiştirme, atama kura çekim tarihi...
"Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 22 Haziran 2023 tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından sıra tayin sonuçlarının açıklanmasına geldi. Adaylar, sonuçları Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sorgulayabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası başvuruları 16-22 Haziran tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. Şimdi ise gözler "Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı tayin sonucu öğrenme ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın takvimine göre; tayin başvuru sonuçları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçları Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sorgulayabilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
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- SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası yer değiştirme, atama kura çekim tarihi...
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