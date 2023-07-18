SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası yer değiştirme, atama kura çekim tarihi...

Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı! Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası başvuruları 16-22 Haziran tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. Şimdi ise gözler "Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı tayin sonucu öğrenme ekranı!