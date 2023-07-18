Ankara’da toplu ulaşıma fahiş zam! Bilet fiyatları yüzde 57 zamlandı

ANKARA'DA TAM, İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi. Zam, 3 gün içinde uygulamaya konulacak.

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