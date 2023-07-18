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Ankara'da toplu ulaşıma fahiş zam! Bilet fiyatları yüzde 57 zamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Ankara’da toplu ulaşıma fahiş zam! Bilet fiyatları yüzde 57 zamlandı

Son dakika haberi... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ücretlerine fahiş zam kararı aldı. Bugün UKOME'de alınan kararla birlikte Ankara'da toplu taşıma bilet fiyatları yüzde 57 zamlandı.

Ankara'da günlük hayatlarını toplu taşıma araçlarıyla sürdüren vatandaşlar, bu zam kararıyla karşı karşıya kaldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artış sonrası toplu ulaşıma da zam gelmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME toplu ulaşım zamları için kararını açıkladı.

ANKARA'DA TAM, İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi. Zam, 3 gün içinde uygulamaya konulacak.

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