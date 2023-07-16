Hatay, Çanakkale ve Mersin'de orman yangını! Bakanlar bölgede | Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Belen ilçesinde Müftüler ile Güzelyayla mahallelerinde etkili olan orman yangınına, aralarında askeri helikopterlerin de bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel müdahale ediyor. Bazı evlerin yandığı bölgede ekipler, alevleri çembere almaya çalıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 ilde meydana gelen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, 2 kişinin tutuklandığını 7 şüphelinin de tespit edildiğini açıkladı.
Dün saat 14.00 sıralarında Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
10.45 9 YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesapından yaptığı paylaşımda "10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
08:03 HATAY'IN BELEN İLÇESİNDE DÜN ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.
Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.
07:43 MERSİN GÜLNAR'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.
Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
05:02 Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de yangın bölgesini inceledi
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.
23:48: ADALET BAKANI TUNÇ: 2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.
Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Mersin, Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Tunç paylaşımının devamında "Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.
SAAT 23:33: BAKANLAR ALİ YERLİKAYA VE İBRAHİM YUMAKLI'DAN AÇIKLAMALAR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
Yumaklı, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
İlçedeki geçici Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinden dün saat 13.57 itibarıyla gelen yangın ihbarına, 8 dakika içerisinde müdahale edildiğini söyledi.
Bölgede nemin, rüzgarın ve hava sıcaklığının etkili olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:
"Burada da yaklaşık yüzde 21 nem ve saatte 21 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu idi. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen hava ve kara araçlarını bölgeye sevk ettiler. 17 hava aracıyla başladı, daha sonra yaklaşık 80'e yakın kara aracı ve yaklaşık 450'ye yakın Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli müdahil oldu. Sayın Valimiz, diğer kamu kurumlarının, AFAD'ın Başkanı da dahil olmak üzere vekillerimiz, bütün kurumlar, kuruluşlar omuz omuza vererek, jandarmamızdan da diğer askeri birliklerimizden de kamu kurumlarımızdan da araç gereç ve personel takviyesiyle çok şükür akşam 19.00 sularında söylemiştim 'enerjisi düşmeye başladı' diye. Şu an itibarıyla çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu her şeyin bittiği ya da yangının tamamen kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Hem gecenin ilerleyen saatlerinde oluşabilecek hava şartları hem de nemle alakalı sıkıntılı bir durum, belki yine riskli bir durum oluşturabilir ama şu an itibarıyla yaklaşık etkilenen alanın 230 hektara çıktığıyla ilgili bizim, arkadaşlarımın bir ölçümü vardı. Şu an itibarıyla bu yaklaşık 100 hektarlık bir alana doğru inmiş vaziyette, 120 hektar civarında diyelim buna. An itibarıyla büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almakla ilgili çabaları devam etmekte."
"ŞU ANDA SORUNUMUZ 3 YANGIN"
Yumaklı, saat 16.27 civarında Çanakkale'de çok geniş bir alanda hızlı bir rüzgarla birlikte başlayan başka bir yangının meydana geldiğini ve bu yangında da yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktardı.
Bölgenin aslında tarım arazilerinin bulunduğu bir bölge olduğunu ancak yangının yer yer de ormanlık alanlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:
"Yine burada da hava araçları ve kara araçlarıyla müdahale edildi. Halihazırda Çanakkale'de şu anda 2 gece görüş hava aracıyla birlikte arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Bundan yaklaşık bir yarım saat sonra 17.00 gibi Mersin Gülnar'da başladı. Yine buraya da yaklaşık 12 hava aracı yönlendirildi. Halihazırda şu anda orada da 3 gece görüş hava aracı ve diğer kara araçlarıyla müdahaleler sürüyor. Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın, orta ve üstü çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz. Hem İçişleri Bakanı'mız hem diğer kamu kurum kuruluşları, bölgelerin, illerin valileri çok yoğun bir şekilde yangının kontrol altına alınması için el ele, kol kola omuz omuza vermiş bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorlar."
SAAT: 23:39: BAKAN YERLİKAYA: 2 GÖZALTI VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yerlikaya, Belen ilçesindeki geçici Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Belen'de saat 13.57'de yangın ihbarı geldiği andan itibaren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bizzat merkezde yangını takip ettiğini belirten Yerlikaya, kendilerinin de tüm unsurlar ve silahlı kuvvetler dahil çalışmalara destek verdiklerini söyledi.
Yerlikaya, orman yangını olduğunda ciğerlerinin yandığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen süratle olay yerine geliyorlar. Burada giden yıllarda da olmuştu biliyorsunuz. Yangın tecrübesi ve onunla ilgili çalışmanın zorluğunu da biliyoruz. Coğrafya olarak güçlü rüzgarlar alıyor burası. Dolayısıyla yangının büyümemesi için çok büyük bir gayret gösterildi. Gelirken uçaktan da izledik. Ama zaten SİHA görüntülerinden anbean hep izlenildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda sönmesini murat ediyoruz. Bu yönde büyük bir gayret gösteriliyor."
"YANAN 7 EVİMİZ VAR"
Bakan Yerlikaya, Belen'in Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşların riskli olan bölgelerden başlamak üzere tahliye edildiğine dikkati çekerek, "Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Bunlarla da ilgili AFAD gerekli çalışmalara sabahtan itibaren başlayacak." dedi.
Yangının çıkış sebebi hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Yangının sebebinin nereden kaynaklandığıyla ilgili jandarmamız başından beri titizlikle çalıştı. Elindeki bilgiler, görgü tanıkları ışığında Soğukoluk mahallemiz Armutçuk mevkisinde 2 kişi, bir evde bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Adli soruşturma başlatıldı ve bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı."
Yerlikaya, Çanakkale'deki yangında da tedbir amaçlı Kemel köy mevkisinde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini, Valiliğe müracaat eden tüm vatandaşların yurtta misafir edildiğini söyledi.
MERSİN'DE 5 EV YANDI
Bu yangından kısa süre sonra Mersin'in Gülnar ilçesinde de yangın çıktığını aktaran Yerlikaya, 25 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Maalesef 5 ev yandı. Orada da aynı burada olduğu gibi Valiliğimiz, Orman Bölgemiz yine hakeza Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız, tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde yangının olumsuz tesirini bir an önce gidermeye yönelik gayret gösteriyor." ifadesini kullandı.
Meteorolojik uyarılara çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, nemin düştüğü ortamda orman yangını riskinin arttığına işaret etti.
Yerlikaya, Çanakkale'deki ve Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarmanın çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.
Bir gazetecinin, söndürme çalışmasında bir kazanın meydana geldiği yönündeki sorusu üzerine Yerlikaya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi istedi. Masatlı, "Arazöz yolda giderken trafik kazası oluyor ve araçtaki bir bebek ölüyor." dedi.
Bakan Yerlikaya, bunun üzerine "Başımız sağ olsun. Ben bütün aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.
SAAT 17:52: SU TANKERİ ALEVLERİN İÇERİSİNDE KALDI
Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangınında ekiplerin çalışmaları aralıksız sürerken, bir su tankeri ise alevlerin içinde kaldı.
SAAT 17:33: TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI'DAN A HABER'DE AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 250 hektarlık alan etkilendi. Belen'de bu sabahtan itibaren 18 orman yangını çıktı. Yangının bahçe temizliğinden çıktığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dakikalarda, Mersin Gülnar'dan da bir yangın haberi daha geldi. Yangını söndürmek için tüm çalışmalarımız devam ediyor. İçişleri Bakanımızla da itibarat halindeyiz." ifadelerini kullandı.
SAAT 17:00 BAKAN YUMAKLI'DAN YANGIN AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilk açıklamasında "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." dedi.
SAAT 17:00: GÜLNAR'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN BÜYÜDÜ
Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.
Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.
SAAT 16:00: HATAY VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.
SAAT 15:30: EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.
MERSİN'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karakaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları yapıldı.
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