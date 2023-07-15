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15 Temmuz kahramanları yad ediliyor! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde mapping gösterileri!

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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15 Temmuz kahramanları yad ediliyor! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi’nde mapping gösterileri!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.

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