Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
"Ücretsiz müzekart nasıl alınır?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Peki, Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? İşte, ücretsiz müzekart başvuru ekranı!
"Ücretsiz müzekart nasıl alınır?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Müzekart başvurusunda bulunmak isteyenler, haberin detaylarını merak ediyor. Peki, ücretsiz müzekart kimlere verilir? İşte, müzekart GNS başvuru ekranı!
"GENÇLER, MÜZEKART GNS BU YIL DA ÜCRETSİZ OLARAK HİZMETİNİZDE"
Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımda; " Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
325 GENÇ FAYDALANDI!
Gençlik ve Spor Bakanlığının Müzekart GNS projesine başvuran 18-25 yaş arası gençler, sunulan dijital kart ile Türkiye'deki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.
Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformu, kültür, sanat, spor ve seyahat imkanlarının yanı sıra gençlerin sosyalleşmelerine destek olmayı amaçlıyor.
BU YIL DA ÜCRETSİZ OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, "Genç Ne Sever" Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.
Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ''www.muzekartgns.com'' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.
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- Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
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