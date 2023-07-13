Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!

BU YIL DA ÜCRETSİZ OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, "Genç Ne Sever" Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi ve 1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.

Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında tekrar uygulanacak olan projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, ''www.muzekartgns.com'' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.