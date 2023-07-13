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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! "AB meselesi için Gümrük Birliği ve vize serbestisi dışında fasıllar lazım"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! AB meselesi için Gümrük Birliği ve vize serbestisi dışında fasıllar lazım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Bütün Cumhuriyet tarihinde il başkanları toplantılarını en düzenli yapan liderdir. Kabine Cumhurbaşkanımızın kendi değerlendirmesidir." dedi. Çelik, "Bütün Cumhuriyet tarihinde il başkanları toplantılarını en düzenli yapan liderdir. Kabine Cumhurbaşkanımızın kendi değerlendirmesidir. AB meselesinde, son zirvede verdiği mesajlar kadar aynı şekilde Putin'le, Rusya ile ilgili olarak ya da Pasifik zirvesi temelinde verdiği mesajların çoğu eşit ağırlıktadır, o çerçevede devam eder. AB meselesinin ilerlemesi için ne lazım? Gümrük Birliği, vize serbestisinin dışında fasılların açılması lazım." ifadelerini kullandı.

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