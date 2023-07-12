Son dakika | NATO'da kritik zirve! Başkan Erdoğan Miçotakis ile bir araya geldi
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.
İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.
Heyetlerin de katıldığı görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
YUNANİSTAN HAFTALARDIR BUNU KONUŞUYOR: YENİ BAŞLANGIÇ UMUDU
İki liderin yapacağı görüşme haftalardır Yunan medyasının en önemli gündem başlıklarından biriydi.
Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi ve Atina'da meydana gelen tren faciası sonrası atılan karşılıklı adımlar ile yumuşayan ikili ilişkilerin bu görüşme ile 'yeni bir başlangıca' dönüşmesi bekleniyor.
Erdoğan ve Miçotakis'in yaklaşık bir buçuk yıl sonra bugün aynı masaya oturduğuna dikkat çeken Yunan medyası bugün yine Yunan-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlama fırsatını ele aldı.
In.gr Haber sitesi iki liderin görüşmedeki önceliğinin 'müzakerelerin iplerini tekrar eline almak' olacağını öne sürdü ve Yunan diplomatik kaynaklarının iki taraf arasında güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğinden bahsettiğini vurguladı.
Protothema da iki liderin pozitif bir gündemle toplandığını ve masadan kötü bir sonuç çıkmasının beklenmediğini yazdı.
MİÇOTAKİS'TEN SICAK MESAJ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi sıcak bir mesaj gönderdi ve bu görüşmenin 'bir başlangıç' olabileceğini vurguladı ve "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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