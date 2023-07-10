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NATO'da üçlü zirvenin saati belli oldu! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson'la bir araya geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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NATO’da üçlü zirvenin saati belli oldu! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson’la bir araya geliyor

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yapacağı üçlü görüşmenin saat 17.30'da yapacağı açıklandı. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği de ele alınacak.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yapacağı üçlü görüşmenin saat 17.30'da yapacağı açıklandı.

Kritik görüşme öncesi A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.

"TÜRKİYE KİLİT ÖNEMDE"
Gözler NATO Zirvesi'ne çevrilmişken öncesinde de kritik bir zirve olacak. Türkiye İsveç'in katılımıyla NATO'da masada olacak. Önemli gündem başlıklarından birisi İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. Bu noktada Türkiye'nin kilit bir önemi var.

Başkan Erdoğan AB kartını koydu. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın sonra biz de Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım ifadesini kullandı. Sonrasında ortak açıklama olacak mı olmayacak mı bizler bunu takip ediyor olacağız. 17.30'da başlamasını bekliyoruz o toplantının.

Sonrasında ise Başkan Erdoğan'ın bir kabulü olacak. AB Konsey Başkanı Charles Michel'i kabul edecek.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÖNÜNÜ AÇIN
Başkan Erdoğan, Litvanya'ya hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim; önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullanmıştı.

Vilnius'a ulaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.

Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük.

Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz.

Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır.

Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz.

Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir.

Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum:

Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım.

Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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