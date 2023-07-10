NATO’da üçlü zirvenin saati belli oldu! Başkan Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson’la bir araya geliyor

Başkan Erdoğan AB kartını koydu. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın sonra biz de Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım ifadesini kullandı. Sonrasında ortak açıklama olacak mı olmayacak mı bizler bunu takip ediyor olacağız. 17.30'da başlamasını bekliyoruz o toplantının.

Sonrasında ise Başkan Erdoğan'ın bir kabulü olacak. AB Konsey Başkanı Charles Michel'i kabul edecek.