10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye AB desteği!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye AB desteği!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye’ye AB desteği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den destek geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA