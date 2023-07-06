Dünya turizmine Türkiye yön veriyor! THY haziran ayında yüzde 83,5 doluluğa ulaştı: 7,7 milyon yolcu taşıdı
Dünya turizm pastasından en büyük payı almak için sezonu 12 aya yayma çalışmalarını sürdüren Türkiye, rekorlara doymuyor. Türk Hava Yolları (THY), haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşarak; 7,7 milyon yolcu taşıdı. Ocak - Haziran 2023 trafik sonuçlarında da taşınan yolcu sayısının yüzde 25 artarak 38,7 milyon olduğu ve toplam yolcu doluluk oranının yüzde 81,5 olduğu açıklandı.
Türkiye turizmde dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada, haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçları paylaşıldı.
Buna göre, toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 7,7 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,4; iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleştiği belirtildi.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022 döneminde 2,1 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,4 artarak 2,3 milyona ulaştığı aktarıldı. Toplam Arz Edilen Koltuk (AKK) sayısının ise 2022'nin aynı döneminde 18,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 9 artarak 20,5 milyara ulaştığı kaydedildi. Söz konusu ayda taşınan kargo ve posta hacminin de geçen yılın aynı döneminde 146,5 bin ton iken, bu yıl yüzde 4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak gerçekleştiği bildirildi.
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 38,7 MİLYON YOLCU UÇTU
Ayrıca Ocak - Haziran 2023 trafik sonuçlarının da bulunduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2022 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 25 artarak 38,7 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Haziran 2022 döneminde 9,9 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 41,4 artarak 14 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak - Haziran döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 5,9 puan artarak yüzde 81,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 81 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk, Ocak - Haziran döneminde 2022 yılında 90,6 milyar iken, 2023 yılında yüzde 22 artarak 110,9 milyar olarak gerçekleşti. Ocak - Haziran döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 819,3 bin ton iken, 2023 yılında yüzde 8,4 azalarak 750,2 bin ton olarak kaydedildi."
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