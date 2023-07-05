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Dışişleri Bakanlığından Jens Stoltenberg mesajı: Memnuniyetle karşıladık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Dışişleri Bakanlığından Jens Stoltenberg mesajı: Memnuniyetle karşıladık

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık durumun "memnuniyetle" karşılandığını belirtti.

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