Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! İran Cumhurbaşkanı Reisi ile kritik temas

İşte İletişim Başkanlığının açıklaması

Cumhurbaşkanımız @RTErdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ DE YOĞUN GEÇTİ

Başkan Erdoğan, bayramın ilk gününde diğer ülkelerin liderleri ile telefon trafiği gerçekleştirdi.