Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! İran Cumhurbaşkanı Reisi ile kritik temas
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu." denildi.
İşte İletişim Başkanlığının açıklaması
Cumhurbaşkanımız @RTErdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
BAYRAMIN İLK GÜNÜ DE YOĞUN GEÇTİ
Başkan Erdoğan, bayramın ilk gününde diğer ülkelerin liderleri ile telefon trafiği gerçekleştirdi.
PAŞİNYAN BAYRAMI KUTLADI
İlk olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen Başkan Erdoğan, bayram dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Başkan Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.
OLAF SCHOLZ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan bu görüşmenin ardından diplomasi trafiğine Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile devam etti.
Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ ELE ALINDI
Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.
TERÖRLE MÜCADELE KONUSU DEĞERLENDİRİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.
ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE BAYRAMLAŞTI
İki lider ile görüşen Başkan Erdoğan son olarak ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
BAŞARILAR DİLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısını da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN, ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin müteakip toplantısını mutabık kalındığı üzere Pakistan'da en uygun zamanda gerçekleştirmek istediğini belirtti.
SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NDAN BAYRAM TEBRİĞİ
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la da telefonda görüştü.
Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
"SİZLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEKTİR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.
CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN'LA GÖRÜŞME
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIR"
Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abay bölgesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle üzüntülerini dile getirerek Türkiye'nin bölgede yapılacak çalışmalar konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
ERDOĞAN, BAE DEVLET BAŞKANI AL NAYHAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.
BAYRAMIN HUZUR VE BEREKET GETİRMESİ TEMENNİSİ
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası, İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?
- Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...
- 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Torba yasa Meclis'e geliyor! EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, staj ve çıraklık sigortası...
- Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?
- Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
- THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023? Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri başvuru kura çekilişi ne zaman?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi belli oldu mu?