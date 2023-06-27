27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2023
ABONE OL
Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA