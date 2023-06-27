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Son dakika | Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Son dakika | Elazığ’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem şehrin Sivrice ilçesinde saat 15.40 gerçekleşti.

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