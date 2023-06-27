Arefe ve Kurban Bayramı’nda İETT, Marmaray, metro bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi 2023?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.