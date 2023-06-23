Bayramda bankalar açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Kurban Bayramı ve Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
"Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankaların çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. Para çekmek ya da göndermek isteyenler, "26-27 Haziran bankalar açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bayram ve arefe günü bankaların çalışma saatleri...
"Bayramda ve arefe günü bankalar kaça kadar açık? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor. Bayram arifesi ise Salı günü idrak edilecek. Havale ve EFT saatleri özel ve kamu bankalarının resmi sitelerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Bayramda bankalar açık mı, kaça kadar açık? İşte cevabı...
26 HAZİRAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
26 Haziran günü kamu çalışanları için idari izin sayılacağından özel bankaların çalışması bekleniyor. . Dolayısıyla Pazartesi günü özel sektör hizmet vermeye devam edecek.
Özel kurumlar bayram tatili dışında faaliyetlerini sürdürecek. Bu nedenle bankaların da Pazartesi günü açık olması bekleniyor.
27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
27 Haziran Kurban Bayramı Arefe günü olarak idrak edilecek. Yarım gün olarak değerlendirilen resmi tatilde bankaların öğle saatlerine kadar hizmet vermesi bekleniyor.
EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
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