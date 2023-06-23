Bayramda bankalar açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Kurban Bayramı ve Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

"Bayramda ve arefe günü bankalar kaça kadar açık? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı Haziran sonunda idrak ediliyor. Bayram arifesi ise Salı günü idrak edilecek. Havale ve EFT saatleri özel ve kamu bankalarının resmi sitelerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Bayramda bankalar açık mı, kaça kadar açık? İşte cevabı...