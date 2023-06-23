AK Parti'den müjde: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Karaismailoğlu "Türkiye'nin prestij projelerinden en önemli işlerinden ve dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız" şeklinde konuştu.
10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi.
Fuarın son gününde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasında ulaştırma ve altyapı projelerinden bahsetti.
"ANKARA-İSTANBUL'U 80 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYORUZ"
Karaismailoğlu, "Türkiye'nin prestij projelerinden en önemli işlerinden ve dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız. Bu Osaka-Tokyo arasındaki Şinkansen'e benzer bir projedir. Tam 350 kilometre hıza sahip bir hattımızdır bu. Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı, Kocaeli ve Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak Kızılay-Söğütlüçeşme arasında 80 dakikaya düşüreceğiz. Tam 344 kilometre uzunluğundadır. 52 adet olmak üzere tam 120 kilometrede tünel olarak projelendirilmiştir. Şu anda 2 bin 251 km uzunluğunda bir hızlı tren hattımız var ama yapımı devam eden tam 3 bin 795 km uzunluğunda da hızlı tren ve raylı sistem yatırımımız var. Bu yatırımı yaptığımızda ülkemiz dünyanın hızlı tren işletmeciliğinde 8. Ülkesi olacak. Planladığımız hatları geçtiğimizde zaten dünya ülkelerini çok çok üzerinde bir raylı sistem ağına kavuşmuş olacak Türkiye" şeklinde konuştu.
"BAKANLIK OLARAK 4 YILDIR İSTANBUL'DA MÜTHİŞ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"
Ulaştırma bakanlığının İstanbul'da yaptığı projelerden bahseden Karaismailoğlu, "Ulaştırma Bakanlığımız geçen yıl 103 kilometre metro hattı yapıyordu. Açtığımız hatları çıkardığımızda 55 km yine devam eden yatırımlarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 87,5 kilometre devam hat var. İBB sorumluluğunda olan ihaleler 2019 yılı öncesinde, bizlerin yönetiminde olduğu zaman ihalesi edinilmiş ve yapımına başlanmış hatlardı. Maalesef bunların bugüne kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. Sizlerde çok iyi biliyorsunuz raylı sistem hattı için 4 yıl normal bir zamandır. 4 yılda bitmesi gerekiyordu. Bazı şartlar gelişti diyelim hadi 5-6 yılda bitsin ama bakın üzerinden yıllar geçmesine rağmen maalesef bazılarına hiç dokunulmamış, bazılarına çalışma yok, bazılarında ise çok yavaş ilerleme görünüyor. Bakanlık olarak 4 yıldır İstanbul'da müthiş çalışmalar yapıyoruz. Sadece bir raylı sistem hattı yapmıyoruz, metro alanlarımız, istasyonlarımızda yaşam alanları üretiyoruz. Vatandaşlarımızın ferah ortamlarda seyahat etmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda İstanbul için olmazsa olmaz ve bakanlığımız tarafından projeleriyle yapılması planlanan en önemli işlerden bir tanesi büyük İstanbul tüneli. Buda Söğütlüçeşme'den başlayıp İncirli'ye kadar devam edecek. 28 kilometre uzunluğunda, 13 istasyonuyla İstanbul'a hizmet verecek. Metrobüsteki yoğun nüfusu, yoğun toplu taşıma ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak en önemli işlerden bir tanesi. 11 tane metro hattına entegre olacak çok önemli bir iştir. Bu projeyle birlikte İstanbul Boğazı'nı bir kez daha yerin altından raylı sistemlerle geçeceğimiz dünyaya örnek ve iki kıtayı tekrar raylı sistemlerle birleştirecek Marmaray'a da alternatif önemli bir projedir. Bununda planlamasını yaptık. Önümüzdeki süreçte de bunu da ihale edip İstanbul'a kazandıracağız. 1.3 milyon günlük yolcuya hizmet verecek, 11 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı projemizde yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024'ün başında da bu 31,5 kilometre projemizi de bitirdiğimizde Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy'deki vatandaşlarımızın hem havalimanı ulaşımı, hem Kağıthane hem Gayrettepe-Mecidiyeköy, Taksim, Beşiktaş bağlantılarını da sağlayacak çok önemli bir projeyi de kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE HIZINI ALMIŞTIR, HIZINI DA KİMSE KESEMEYECEKTİR"
Adil Karaismailoğlu doğru yatırımlar ile Türkiye'nin daha da ilerleyeceğine vurgu yaparak, "Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yapmıştır. Gelişen büyüyen Türkiye, büyük altyapı üzerinde büyümesine devam edecektir. Bizlerde 2053 yılına kadar yaptığımız yatırımlar, devam eden yatırımlarla inşallah Türkiye dünyanın lider ülkesi olacaktır. Türkiye çok güzel bir yolda, çok doğru adımlarla doğru zamanda doğru yatırımlarla ilerlemeye devam etmektedir. İlerlemeye de devam edecektir. Türkiye hızını almıştır, hızını da kimse kesemeyecektir. Türkiye önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacaktır. Bizleri çok daha güzel bir gelecek beklemektedir" dedi.
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