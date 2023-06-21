Yeni dönemin ilk toplantısı! Gündem ekonomi! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

Hükümet sadece maaş zammı vermeyecek, aynı zamanda haziran ayında ihtiyaç sahiplerine 19 milyar liralık ödeme de yapılacak. Erdoğan'ın sosyal yardımlara ilişkin açıklamaları da merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis grubunda, terörle mücadele ve diplomasiye ilişkin de mesajlar vermesi bekleniyor.