Özel güvenlik sınavı ne zaman? 2023 ÖGG yazılı sınavı ertelendi mi? Takvim güncellendi!
"ÖGG yazılı sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınav hakkında detaylar araştırılıyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınav tarihi merak konusu oluyor. İşte, ÖGG sınav tarihi 2023!
ÖGG sınavları hakkında sınava girecek olan adaylar son dakika gelişmeleri takip ediyor. ÖGG sınavının ertelenme duyurusunun yapılmasının ardından tarih araştırmaları yapılıyor. Bu noktada, "ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?" sorularının cevabı merak konusu oluyor. İşte, ÖGG yeni sınav tarihi 2023!
ÖGG YAZILI SINAVI NE ZAMAN 2023?
Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecektir.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kurban Bayramı öncesinde 26 ve 27 Haziran 2023 tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı açıklanmış olup, mağduriyet yaşanmaması amacıyla yazılı sınav sonrasındaki uygulanacak olan sınav takvimi güncellenmiştir."
ÖGG SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;
25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.
04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
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- Özel güvenlik sınavı ne zaman? 2023 ÖGG yazılı sınavı ertelendi mi? Takvim güncellendi!
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